Diogo Dalot já trabalha com a Seleção na Puskas Arena

Diogo Dalot está integrado no treino da Seleção Nacional, o último que a equipa portuguesa realiza antes do jogo de estreia no Europeu, amanhã, diante da Hungria. O jogador entrou no relvado ao lado do presidente da Federação, Fernando Gomes.





Reina a boa disposição. Pepe e Ronaldo até foram cumprimentar Bruno Alves, que agora é comentador da SIC.





Dalot, recorde-se, foi chamado por Fernando Santos para substituir João Cancelo na convocatória. O defesa do Manchester City deu positivo num teste à covid-19.Portugal trabalha nesta altura na Puskas Arena - o recinto que vai receber o encontro -, uma sessão aberta durante 15 minutos à comunicação social, mas que se prevê que seja ligeira, de ambientação ao relvado.