Diogo Jota: «Não interessa quem marca, o importante era marcar»

Diogo Jota gostava de ter assinado frente ao Luxemburgo o seu primeiro golo pela Seleção Nacional, mas admite que o mais importante era mesmo a vitória , que garantisse o apuramento para o Euro 2020. O avançado do wolverhampton encontrou o caminho para o golo a passe de Bernardo Silva, com Cristiano Ronaldo a confirmar o lance em cima da linha de golo."Tive um papel nesse golo. Era um grande orgulho poder marcar o primeiro golo pela Seleção, mas o mais importante era ganhar. Não importa quem marca, o que importa era ganhar para estarmos no Europeu, que era o que queríamos", referiu."A missão era ajudar a defender e atacar. De fora vi as dificuldades com o campo, pela entrega do adversário. Tivemos dificuldades em fazer o nosso futebol. O relvado estava difícil, tinha de ser na base do querer, tínhamos de querer mais do que eles e conseguimos uma grande vitória.""Somos os atuais campeões europeus, sabemos da responsabilidade e do quanto as equipas nos querem ganhar. Vai ser uma missão extremamente difícil. Vai ser jogo a jogo", referiu o avançado, admitindo lutar por um lugar na convocatória para a fase final do Euro 2020."Sabemos que Portugal tem um leque alargado. Sabemos que podemos estar lá, cabe ao mister decidir. Jogando muito ou pouco, queremos dar o nosso melhor para ajudar Portugal a vencer."