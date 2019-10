Dolores Aveiro e o recorde mundial de golos: «Ronaldo trabalha para isso e vai conseguir»

Dolores Aveiro esteve esta sexta-feira em Alvalade para assistir à vitória de Portugal sobre o Luxemburgo (). A mãe de Cristiano Ronaldo referiu que o seu filho pretende ser o melhor marcador de sempre por seleções, mostrando-se satisfeita por mais um golo de CR7 com a camisola das quinas."Segunda-feira ele marca e se o árbitro marcasse o penálti, ele tinha chegado aos 700. Recorde mundial? Ele trabalha para isso e vai conseguir.Garra dele em campo? Ontem estive com ele e disse-lhe o meu palpite e que marca dois, falhei mas estou feliz.Na Ucrânia vou torcer por fora", disse depois do jogo.