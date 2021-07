Duras críticas à arbitragem do Suíça-Espanha: «Trazia o equipamento espanhol por baixo»

Michael Oliver, árbitro que dirigiu a partida dos quartos-de-final do Euro'2020 entre Suíça e Espanha, que acabaria com vitória espanhola nos penáltis, foi muito criticado devido às decisões controversas que foi tomando durante a partida, principalmente com o cartão vermelho mostrado a Remo Freuler aos 77 minutos, que acabaria por alterar de forma drástica a maneira de jogar da equipa suíça.





Nas redes sociais, 'choveram' críticas à prestação do inglês: "Trazia o equipamento espanhol vestido por baixo", "muito mal Michael Oliver, tem um histórico de decisões terríveis e decisivas", foram algumas das críticas, às quais se juntaram também grandes nomes, como Gary Lineker, compatriota de Oliver: "Outro cartão vermelho por praticamente nada!", escreveu no seu Twitter.As duras palavras multiplicaram-se num ápice e nem colegas de profissão ficaram indiferentes: "O cartão amarelo tinha sido suficiente", disse Manuel Grafe, 'juiz' alemão.Envolvido em outra polémica ficou Urs Meier, ex-árbitro suíço que, antes da partida, tinha afirmado: "Michael Oliver é um árbitro genial, que tem um bom conhecimento sobre futebol. É alguém que deixa que haja contacto".Recorde-se que, em 2018, o inglês já tinha assinalado um penálti a favor do Real Madrid que levantou muitas dúvidas, numa partida entre os merengues e a Juventus a contar para a Liga dos Campeões. Na altura, Buffon deixou duras críticas à arbitragem: "Tem uma lata de lixo no lugar do coração. Devia sentar-se nas bancadas a comer batatas fritas ao invés de estar a apitar".A Espanha defronta a Itália nas meias-finais do Euro'2020, em partida agendada para terça-feira, dia 6 de julho, pelas 20h, em Wembley.