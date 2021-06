E aos 'oitavos'... caíram todos os apurados do 'grupo da morte'

Quando o Euro'2020 começou, todos olharam para o Grupo F como o 'grupo da morte'. Afinal de contas estavam ali os vencedores das últimas três grandes competições internacionais: Alemanha (vencedor do Mundial'2014), Portugal (campeão europeu em título) e a França (vencedora do Mundial'2018). Chegou a temer-se que até um deles ficasse pelo caminho, mas as contas finais acabaram por permitir o apuramento de todos, com Portugal a passar como melhor terceiro. Chegaram os três aos 'oitavos'... e por ali ficaram.





O primeiro a cair foi Portugal, ao perder com a Bélgica . Um dia depois, num encontro de loucos com a Suíça, foi a vez da França . E esta terça-feira, em Londres, caiu a derradeira sobrevivente desse 'grupo da morte', com a Alemanha a perder ante a Inglaterra por 2-0 em Wembley . É o primeiro grupo a ficar sem representantes... quem diria!