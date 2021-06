Como prometido, Bélgica e Dinamarca interromperam o seu jogo ao minuto 10 para aplaudirem e homenagearem Christian Eriksen. A posse de bola estava com os belgas junto à linha lateral, quando o jogo foi parado, com o árbitro e as bancadas a juntarem-se à homenagem, num momento simplesmente arrepiante.





Durante praticamente um minuto, ouviram-se muitas palmas e várias tarjas surgiram da bancada, a recordar o médio que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no jogo da 1.ª jornada e que se encontra ainda a recuperar no hospital.Antes do apito inicial, já tinham sido muitas as manifestações de carinho para com Eriksen vindas das bancadas ou mesmo nas imediações do Telia Parken, em Copenhaga.