Éder na cerimónia de entrega do troféu do Euro'2020: «É um orgulho ter sido convidado» Autor do golo que deu a vitória a Portugal em 2016 vai estar em Wembley no jogo decisivo entre Itália e Inglaterra





Éder depois de marcar o golo do triunfo frente a França em 2016

• Foto: Bruno Colaço