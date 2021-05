A Eslováquia tornou-se um país independente em 1993 e conta com apenas duas presenças em fases finais: um Mundial (2010) e um Europeu (2016). Em ambas chegou aos ‘oitavos’ e esse será o objetivo para este Euro’2020. Mas, inserida num grupo com Espanha, Suécia e Polónia, a tarefa dos eslovacos não se adivinha nada fácil.



A qualificação para o Europeu foi tudo menos pacífica. Houve troca de selecionador a meio dos playoffs - saiu Pavel Hapal; entrou Stefan Tarkovic - mas a Eslováquia lá conseguiu eliminar a Irlanda do Norte e garantir vaga entre as 24 seleções finalistas. No último jogo oficial, na qualificação para o Mundial’2022, os eslovacos conseguiram uma vitória sobre a Rússia que moralizou as ‘tropas’ e aumentou a crença dos adeptos numa boa campanha no Euro’2020.





É o mais internacional de sempre e também o melhor marcador da Eslováquia (como pode constatar mais abaixo neste especial). Aos 33 anos, Hamsik já não tem o ‘pulmão’ de outros tempos mas mantém intactos atributos como qualidade de passe, remate fácil e capacidade de organizar jogo e aparecer em zonas de finalização. Quem sabe, nunca esquece.

Caiu de 'pára-quedas' no comando da seleção a três semanas da final do playoff com a Irlanda do Norte. A ideia passava por ser interino mas, mesmo sem tempo para preparar e trabalhar a equipa, conduziu a Eslováquia à segunda participação – e consecutiva – num Europeu, acabando recompensado como o cargo de selecionador de forma definitiva.















Lista final será apenas divulgada a 1 de junho. Lista final será apenas divulgada a 1 de junho.



A Eslováquia é uma das seleções presentes neste Euro'2020 onde o coletivo se sobrepõe ao individual. Hamsik, no meio-campo, vai comandar a equipa que deverá apresentar-se num esquema de 4x1x4x1 que procura, acima de tudo, manter o equilíbrio defensivo













Esta será apenas a segunda participação da Eslováquia em fases finais de Campeonatos da Europa. A primeira sucedeu em 2016 e a seleção até conseguiu surpreender em solo francês, tendo passado a fase de grupos, mas não foi além dos oitavos-de-final.



A Eslováquia disputa os dois primeiros encontros da fade de grupos em São Petersburgo, com estreia marcada para 14 de junho frente à Polónia, seguindo-se o duelo com a Suécia (17 de junho). O terceiro e último jogo será em Sevilha, diante da Espanha, no dia 23 de junho.



Marek Hamsik estreou-se pela seleção em fevereiro de 2007 e é o único jogador da ainda curta história da Eslováquia a registar mais de uma centena de internacionalizações. São 124 jogos, tendo como pontos altos as presenças no Mundial'2010 e no Euro'2016.