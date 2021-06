Estão definidos os quartos de final do Euro'2020: saiba quem joga contra quem

Terminados os oitavos de final, é altura de olhar para os emparelhamentos da próxima fase do Euro'2020, um caminho que começou a ser desenhado no sábado.

A Dinamarca goleou o País de Gales por 4-0 e foi a primeira seleção a garantir um lugar nos 'quartos' da prova, marcando encontro com a República Checa, que surpreendentemente bateu a Holanda por 2-0 e deixou os holandeses de fora da prova. Este será o último encontro destes quartos de final, com as duas equipas a entrarem em campo no dia 3 (sábado), pelas 20 horas.

A Itália precisou do prolongamento para levar de vencida a Áustria (2-1), os italianos que defrontam nos quartos de final o 'carrasco' de Portugal, a Bélgica. Um encontro que irá fechar o primeiro dia da eliminatória, com o apito inicial agendado para as 20 horas de sexta-feira (dia 2).

Ontem, segunda-feira, foi dia de Espanha e Suíça confirmarem as suas presenças nos quartos de final do Euro'2020. Os espanhóis qualificaram-se após uma autêntica chuva de golos frente à Croácia (5-3). Já os suíços eliminaram, contra todas as previsões, a campeã Mundial França, após a 'lotaria' dos penáltis (3-4). As duas seleções têm agora duelo marcado para esta sexta-feira, pelas 17 horas, o encontro que marcará o arranque dos 'quartos' da prova.



Hoje, terça-feira, foi a vez da Inglaterra bater, em Wembley, a Alemanha por 2-0, e confirmar o apuramento para a próxima fase, com a Ucrânia a levar a melhor sobre a Suécia com um jogo que foi decidido apenas no prolongamento, em cima do minuto 120, com um golo de Artem Dovbyk, fixando o resultado final em 2-1. Estas duas seleções defrontam-se agora no sábado, pelas 20 horas, em Roma, encontro que encerrará os quartos de final do Euro'2020.

Consulte aqui todos os jogos dos quartos de final do Euro'2020

Suíça-Espanha (02/07 - 17 horas, em São Petersburgo - Rússia)

Bélgica-Itália (02/07 - 20 horas, em Munique - Alemanha)

República Checa-Dinamarca (03/07 - 17 horas, em Baku - Azerbaijão)

Ucrânia-Inglaterra (03/07 - 20 horas, em Roma - Itália)