Autoridades pedem aos adeptos escoceses para não viajarem para Londres sem bilhete

Autoridades inglesas e escocesas pediram esta quarta-feira aos adeptos escoceses sem bilhete para o jogo do Grupo D do Euro'2020 entre os dois países, em 18 de junho, para que não viajem até Londres.

O encontro que vai ter lugar em Wembley traz de volta memórias de duelos 'inflamados' entre as duas seleções, como a vitória inglesa por 2-0 no Euro'1996 ou a vitória por 2-1 dos vizinhos do norte em 1978, que deu origem a uma invasão de campo.

Devido às restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19, a capacidade do estádio ficou limitada a 21 500 espetadores, com cerca de 2 600 ingressos reservados para cada uma das equipas.

O Presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, a Associação Escocesa de Futebol e a Ministra da Cultura e Desporto da Escócia, Jenny Gilruth, exortaram os adeptos sem bilhete ou local seguro para assistir ao jogo a não viajarem para a capital inglesa.

"Os adeptos escoceses tradicionalmente reuniam-se em Trafalgar Square durante os jogos contra a Inglaterra, mas este ano não terão acesso, porque o local acolhe uma fan zone reservada a trabalhadores essenciais e onde se aplicam as regras de distanciamento", explica o comunicado.

"Os pubs e bares também deverão limitar o número de adeptos que admitem nos seus estabelecimentos", acrescenta.

Enquanto estão em vigor as atuais restrições, não é possível organizar outra zona para os adeptos e o levantamento de todas as medidas de distanciamento social previsto para 21 de junho está em risco.

Os cientistas temem uma nova vaga de Covid-19 devido à subida do número de casos com a variante B1.617.2, identificada pela primeira vez na Índia, denominada pela Organização Mundial da Saúde por variante Delta.

Na terça-feira, mais de 3 000 novos casos de SARS-CoV-2 foram identificados no Reino Unido pelo sétimo dia consecutivo, apesar do número baixo de mortes.

De acordo com dados do governo, desde o início da pandemia, 127 782 pessoas morreram no Reino Unido, o pior índice de mortalidade na Europa.

A Escócia e Inglaterra estão no Grupo D com a República Checa e a Croácia.

A fase final do Euro'2020, adiado para 2021 devido à pandemia da Covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.