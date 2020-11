Euro'2020: Macedónia do Norte bate Geórgia e estreia-se em Europeus

A Macedónia do Norte, que declarou a independência da Jugoslávia em 1991, qualificou-se esta quinta-feira pela primeira vez para a fase final de um Europeu, ao bater a Geórgia por 1-0, em Tbilissi, na final do playoff.

Um golo do veterano Goran Pandev, jogador de 37 anos que alinha nos italianos do Génova, aos 56 minutos, selou o histórico apuramento dos macedónios, que vão integrar o Grupo C, com Países Baixos, Ucrânia e Áustria.

O Euro'2020, que se realiza em 12 cidades de 12 países, estava originalmente marcado para o período entre 12 de junho e 12 de julho, mas foi adiado para 2021, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da covid-19.