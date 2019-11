Euro'2020: Últimas 14 vagas diretas por atribuir, com Portugal ainda na luta

As últimas 14 vagas diretas para o Euro'2020 vão ser decididas de quinta a terça-feira, nas duas últimas jornadas da face de qualificação, com Portugal, campeão em título, a tentar evitar os playoffs.

Com a líder Ucrânia já apurada, Portugal depende apenas de si para assegurar a outra vaga no grupo B e, com a Sérvia a um ponto de distância, precisa de vencer a Lituânia, na quinta-feira, no Algarve, e na visita ao Luxemburgo, no domingo, independentemente dos resultados dos sérvios.

Caso seja ultrapassada pela Sérvia, que recebe o Luxemburgo e a Ucrânia, a equipa das quinas tem vaga assegurada no playoff, por via do triunfo no respetivo agrupamento da Liga das Nações, que acabou por conquistar, ao vencer a Holanda na final, por 1-0.

A França, campeã mundial e vice-campeã europeia, pode garantir o apuramento no Grupo H, na quinta-feira, caso vença a Moldávia, ou se a Islândia não vencer a Turquia, à qual basta um empate para estar no Europeu.

Turquia e França lideram a poule, com 19 pontos, mais quatro do que a Islândia, única equipa ainda com possibilidades matemáticas de se apurar.

A vice-campeã mundial Croácia, primeira, com 14 pontos, pode assegurar no sábado o apuramento, no seu último encontro no Grupo E, bastando-lhe apenas um empate caseiro com a Eslováquia, que é terceira, com 10 e menos um jogo.

Num grupo ainda bastante aberto, a Hungria, com 12 pontos, parte em vantagem, mas joga na última ronda com o País de Gales, que tem oito pontos, mas menos um jogo, com o Azerbaijão no sábado.

No Grupo A, a Inglaterra precisa apenas de empatar com o Montenegro para assegurar o apuramento, no qual pode ser acompanhada já na quinta-feira pela República Checa, que tem de derrotar o Kosovo, ainda com hipóteses de se qualificar, no terceiro posto, a apenas um ponto dos checos.

Num Grupo C com Holanda e Alemanha como claros favoritos, a Irlanda do Norte, a apenas três pontos dos dois líderes da 'poule', ainda pode surpreender, uma vez que defronta os 'gigantes' nas rondas finais.

Com três equipas a lutar por duas vagas no Grupo D, a Suíça, terceira colocada, pode capitalizar o confronto entre as líderes Dinamarca e República da Irlanda (com mais um jogo realizado), na última ronda.

Com a Espanha já apurada na 'poule' F, a Suécia pode garantir o segundo lugar e o apuramento na sexta-feira, caso vença em casa da Roménia.

Após oito jornadas, a Suécia tem 15 pontos, a Roménia tem 14 e a Noruega, única na luta que não depende de si própria, tem 11.

A Áustria, que recebe a Macedónia do Norte, pode acompanhar a Polónia no apuramento no Grupo G, caso triunfe frente a uma das equipas empatadas no terceiro posto, com 11 pontos, menos cinco do que os austríacos.

Perto de assegurar pela primeira vez a presença num Europeu, a Finlândia ocupa o segundo lugar do Grupo J, a nove pontos da já apurada Itália, e precisa de apenas mais dois para se qualificar, defrontando o Liechtenstein na sexta-feira.

Com ténues esperanças de apuramento, Bósnia-Herzegovina e Arménia estão a quatro pontos da Finlândia.

No Grupo I, a Bélgica e a Rússia já estão apuradas e defrontam-se no sábado, num encontro que deverá servir para definir o vencedor da 'poule'.