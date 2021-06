Faltam dois ases no baralho belga para o jogo com a Rússia

A Bélgica bem tenta esconder o jogo, mas a Rússia já sabe que faltam dois ases no baralho do adversário: Kevin de Bruyne e Alex Witsel vão falhar o arranque do Campeonato da Europa. Ainda assim, a ambição da seleção que lidera o ranking Mundial da FIFA mantém-se perfeitamente intacta. Os diabos vermelhos querem finalmente provar que têm realmente em mãos uma geração de ouro, mas Roberto Martínez vai alertando para a dificuldade do jogo de estreia.

“Não sofremos pressão com as expectativas que depositam em nós. Estamos preparados. Agora é verdade que o primeiro jogo é sempre o teste mais difícil”, afirmou o selecionador da Bélgica, que nunca conheceu o sabor amargo da derrota nos sete encontros frente à Rússia.

A Bélgica quer deixar a sua marca neste certame, coisa que não conseguiu nos dois anteriores: Terminou em terceiro no Mundial’2018 e caiu nos ‘quartos’ do Euro’2016, aos pés do País de Gales. Mas Thibaut Courtois assegura que a equipa vai caminhar de dentes cerrados. “Temos mais fome de vencer esta competição”, frisou o guarda-redes do Real Madrid.

Não são só os belgas que têm problemas. Na véspera de se estrear na grande competição, a Rússia viu o avançado Andrei Mostovoi - uma das maiores esperanças do futebol daquele país - testar positivo à Covid-19, tendo sido prontamente substituído por Roman Evgeniev, do Dínamo Moscovo. Mas a carruagem dos russos tem obrigatoriamente de andar e não pode lamentar a ausência de um ‘passageiro’.



O selecionador Stanislav Cherchesov sente que a equipa está preparada, apesar de atribuir o favoritismo aos belgas. "Claro que a Bélgica é favorita, é uma equipa muito boa. É das melhores. Mas temos de concentrar-nos em nós próprios, isso não significa nada. Temos trabalhado várias formas de atuar, os treinos têm corrido e agora é ver como corre", afirmou, sublinhando que pouco conta o histórico negativo frente aos diabos vermelhos: "Este é um novo jogo."