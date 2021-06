Federação da Dinamarca emite comunicado sobre Christian Eriksen

A Federação de Futebol da Dinamarca emitiu esta manhã um comunicado a revelar que Christian Eriksen "está estável" e que continua hospitalizado, para a realização de exames.





Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

O jogador, recorde-se, colapsou em campo no jogo de ontem com a Finlândia."Últimas notícias: Esta manhã falámos com o Christian Eriksen, que enviou cumprimentos aos companheiros de equipa. Está estável e continua hospitalizado, para a realização de exames.A equipa e o staff da seleção nacional receberam assistência psicológica e vão continuar a receber, depois do incidente de ontem.Queremos agradecer a todos pelas mensagens, fãs, jogadores, família real da Dinamarca e da Ingleterra, federações, etc.Pedimos que enviem as vossas mensagens para a federação dinamarquesa, vamos assegurar-nos que depois cheguem ao Christian e à sua família."