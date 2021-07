Ferdinand rendido a Busquets lembra episódio da Champions: «Que jogador fenomenal»

Rio Ferdinand, ex-internacional inglês, não poupou nos elogios a Sergio Busquets depois da partida entre Espanha e Itália, que terminaria com vitória italiana (1-1 no tempo regulamentar, 4-2 nos penáltis) e consequente qualificação para a final do Euro'2020, a disputar frente ao vencedor da partida entre Inglaterra e Dinamarca (esta quarta-feira, às 20h). O atual comentador da BBC lembrou a final da Liga dos Campeões de 2011, onde defrontou o médio espanhol, confessando que se "sentiu um jogador da Conference League", na vitória dos catalães por 3-1.





"Foi aqui, em Wembley. O Barcelona abusou de nós, estiveram brilhantes. A confiança da equipa já estava baixa, e ainda tínhamos de tentar roubar a bola a um jogador como ele. Fez-me sentir como um jogador da Conference League", começou por dizer, antes de destacar as qualidades de Busquets: "A maneira como recebe sempre a bola, tem sempre a cabeça levantada e tem uma grande leitura de jogo... Receber a bola já em rotação é natural para ele. Tem a capacidade de saber sempre onde os outros jogadores estão. São habilidades que o diferenciam. É um jogador fenomenal, é um gosto vê-lo jogar", terminou.