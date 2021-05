Fernando Santos anuncia os convocados para o Euro'2020: siga em direto

Lista de 26 convocados:





Rui Patrício, Anthony Lopes, Rui Silva, Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Guerreiro; Danilo, Palhinha., Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e William Carvalho, Pote, André Silva, Bernardo Silva, cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafa Silva.Começa o anúncio dos convocados!Fernando Santos anuncia às 20h15 os convocados para a fase final do Europeu’2020, adiado para 2021 devido à pandemia da Covid-19 . E uma vez que a UEFA decidiu aumentar de 23 para 26 o número de jogadores eleitos por cada seleção – de modo a precaver o possível aparecimento de casos positivos –, há espaço para uma ou duas surpresas entre os nomes que vão defender o título.A lista deve ser semelhante à que foi divulgada em março para os primeiros três jogos de apuramento para o Mundial’2022, mas há uma baixa nesse lote de 25 jogadores: Pedro Neto. O extremo do Wolverhampton sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e falha a competiçãoA fase final do Euro’2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, e Portugal integra o Grupo F, defrontando a Hungria (15 de junho, em Budapeste), a Alemanha (19, em Munique) e a França (23, em Budapeste). Antes da competição a Seleção Nacional vai disputar dois jogos de preparação, com a Espanha (4 de junho, em Madrid) e Israel (9 de junho, em Alvalade).