Fernando Santos: «Aqui não há Joaquim, Manel, António ou Fernando Santos; somos nós»

Fernando Santos abordou os confrontos com a Ucrânia e com o Luxemburgo, falou das novidades, sa situação clínica de Mário Rui e até do prémio 'The Best', que Cristiano Ronaldo não recebeu. Tudo depois depara os encontros dos próximos dias 11 e 14."Jogo mais complicado é do Luxemburgo. Não por ser o primeiro, mas é uma dupla jornada com grau de dificuldade muito elevado. Se olhar para o comportamento dos adversários, esta jornada é mais difícil do que a anterior. São duas equipas, em termos de jogo, de estratégia, que apresentam mais qualidade em termos globais, não em termos de nome, que não conta para o totobola. São duas equipas globalmente mais fortes.""Desde logo o jogo com o Luxemburgo. Se esquecerem o nome… Vejam o Luxemburgo e vejam como uma equipa sem nome tem uma capacidade de jogo como tem atualmente. Tem um treinador há 9 anos e é uma equipa com qualidade. Há que ter atenção a este jogo. Com a Ucrânia, perdeu aos 94 com um autogolo e na Ucrânia podia ter tido um resultado diferente. Da Ucrânia todos reconhecem a qualidade, mas Portugal tem como objetivo único vencer os dois jogos. Como tenho dito sempre, Portugal tem objetivo de terminar a fase de grupos em primeiro lugar para garantir que em junho/julho está na fase final de uma grande competição. É isso que estamos preparados para fazer e não tenho dúvidas em relação à qualidade e criatividade dos meus jogadores. Temos todas as condições para vencer, mas temos de estar ao melhor nível. Dará um passo não totalmente decisivo mas muito importante para estar no Europeu e em primeiro luga""Tenho repetido isso, aceitando tudo aquilo que são as opiniões contrárias à minha, mas as minhas é que contam em termos de convocatória, claro. Faço uma abordagem aos adversários, ao que pensamos em cada jogo, e para estes dois jogos entendemos que esta era a melhor solução.""A solução clínica está encontrada. Não convocava um jogador se não tivesse a informação clínica do Nápoles e do relatório enviado, que assegura que o jogador estará disponível para jogar na Seleção Nacional. Este foi o relatório que recebi hoje de manhã. Vi o jogo, esperámos por hoje de manhã para ver o relato que tivemos foi esse.""Uns saem por outra opção, outros por não estarem aptos. A única grande novidade é o Rúben Semedo porque os outros são jogadores de seleção regularmente. O João Mário foi campeão da Europa. Não estiveram noutros momentos porque tem a ver com o que penso para os jogos. Tenho 50/60 jogadores que observo constantemente. Dizia o meu vice-presidente numa entrevista ao 11 que o dia da convocatória é sempre uma dor de cabeça e para mim é um momento difícil. Faz parte. Trabalhamos ao máximo, discutimos de forma muito aberta entre todos e o que conta aqui somos nós. Não há Joaquim, Manel, António ou Fernando Santos. Somos nós. Essa é a palavra chave que nos fez campeões da Europa. Nomes para mim são pouco significativos.""Só penso nos jogos de Portugal, não tenho de me preocupar com a Sérvia. Só tive de o fazer na jornada anterior. Se não ganhássemos na Sérvia era uma complicação tremenda para nós. Fizemos isso de forma brilhante. Foi um resultado forte contra um adversário difícil e à Sérvia compete-lhe fazer o seu trabalho. A nós compete-nos ganhar esses dois jogos e eles que resolvam o problema deles no último confronto que é um Sérvia-Ucrânia.""Portugal joga sempre para ganhar. Se puder ganhar por mais, ganha por mais. Têm é de ganhar. lhar para o Luxemburgo é muito fácil. Não sei se já viu o Luxemburgo jogar, mas se viu vai ver as dificuldades que nos vão apresentar. Temos é de estar preparados e se estivermos ao nosso melhor nível vamos ganhar. Somos melhores individualmente e coletivamente, mas se não tivermos atenção vamos ver-nos aflitos. Que Portugal seja uma equipa muito segura que vai controlar e ganhar o jogo. Pedir a uma equipa que marque 50 golos… isso não existe.""Falo com ele [Ronaldo] e com os jogadores muitas vezes. Já respondi a essa pergunta não sei quantas vezes. Ronaldo é o melhor jogador do Mundo. Tudo o que vai contra isso não estou de acordo.""Se entramos demasiado no Manel ou Joaquim… O selecionador fica sempre muito satisfeito quando os jogadores estão a competir e a mostrar as suas capacidades. João Mário é desse quilate. Vamos centrar no nós. Eu pergunto as vossas perguntas e isto não é falta de respeito. O meu pensamento é nós, nós e nós. É um nós de 40 ou 50 jogadores. A cada jogo é reduzido a 23 ou 25. É nesse foco no nós, de objetivo claro de partir sempre com pensamento de vitória, manter o nós e não entrar pelo caminho de se discutir nos fóruns e programas. O essencial é o nós e não quem está o A ou o B."