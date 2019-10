Fernando Santos com motivos para sorrir: William Carvalho de regresso aos treinos

Boas notícias para a Seleção Nacional. William Carvalho e Mário Rui voltaram esta quarta-feira aos treinos da equipa das quinas, depois de terem trabalhado à parte na sessão de ontem.William Carvalho, totalista na caminhada rumo ao Euro'2020, sofreu uma lesão muscular ao serviço do Betis e treinou hoje sem qualquer limitação.Já Mário Rui lesionou-se ao serviço do Nápoles e foi reintegrado hoje. O defesa esteve no relvado, mas a fazer trabalho com o fisioterapeuta António Gaspar. Segundo informações da Federação, Mário Rui vão ser reintegrado progressivamente.A Seleção continua a preparar a receção ao Luxemburgo, agendada para esta sexta-feira, em Alvalade.