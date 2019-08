Fernando Santos e a chamada de Renato Sanches: «É campeão da Europa aos 23 anos»

Renato Sanches integrou esta quinta-feira a convocatória de Fernando Santos para os jogos na Sérvia, a 7 de setembro, e na Lituânia, três dias depois, para o Grupo B de qualificação para o Euro'2020. O internacional português, pouco utilizado no Bayern de Munique e que agora rumou ao Lille, volta assim, nove meses depois, a ser opção para o selecionador que aplaudiu a vontade de muitos dos jogadores que já integraram o lote das suas escolhas querem vestir a camisola das quinas.





"O Renato precisa de afirmação? Quantos jogadores têm essa afirmação de aos 23 anos poderem dizer que são campeões da Europa? Infelizmente para ele, não tem jogado regularmente. Mas ele é um dos exemplos dos vários jogadores que, nos últimos dias, têm mostrado empenho e um desejo enorme de regressar à seleção. É um motivo de orgulho para nós e mostra-nos que eles gostam de estar aqui. E quando falo do Renato, falo do João Mário e do André Silva. Fico cheio de dores de cabeça, mas é melhor para mim. Todos lutas e até mudam de clube, eventualmente, para poderem vir à seleção", afirmou em conferência de imprensa.