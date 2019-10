Fernando Santos lamenta pouca cabeça e muito jogo interior: «Não foi isto que trabalhámos»

Fernando Santos considera que houve "demasiado coração e pouca cabeça" e que a Seleção Nacional "abusou do jogo interior" na derrota na Ucrânia, por 2-1. Fatores que entende terem sido decisivos para o resultado em Kiev."O jogo tornou-se complicado. Entrámos bem, com um par de oportunidades, eles foram lá e fizeram o golo. Tivemos um período menos bom, porque eles seguram bem a bola. Mas a equipa procurou reagir e foi para cima, mas houve situações em que não estivemos tão bem. Mas, sempre que a Ucrânia foi lá, tivemos dificuldades. Abusámos demasiado do jogo interior e não foi isso que trabalhámos, porque o Guedes até entrou para se jogar mais pelas linhas", começou por dizer o selecionador nacional à RTP."Ao intervalo tentei retificar e as coisas melhoraram um pouco. Apesar de termos saído para o intervalo com um resultado injusto, deveria estar 2-1 e não 2-0. Jogámos muito com o coração e menos com a cabeça e foi isso que transmiti ao intervalo. Pedi para entrarem com mais cabeça e que fossemos fortes em termos defensivos, como sempre fomos, manter a concentração e deixar os avançados à vontade. Principalmente depois de fazer o 2-1, tínhamos condições para empurrar o adversário lá para trás, mas houve demasiado coração para pouca cabeça", acrescentou Fernandos Santos, rematando: "sempre disse que a Sérvia estava em jogo, mas temos de ganhar os próximos dois jogos, que são duas finais e são para vencer, claro."À RTP, o técnico garantiu: "Vamos estar no Campeonato da Europa 2020, isso é de certeza."