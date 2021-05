Fernando Santos divulgou a convocatória para o Euro'2020, sendo Pote a principal novidade.





"Não foi só o Otávio. Por isso demorei horas a fazer a convocatória. As convocatórias são prolongadas. Ontem de manhã ainda tinha 30 e tal jogadores. Sou grato aos jogadores e há alguns que estiveram no apuramento e não estão aqui. Não quer dizer que tenha deixado de acreditar neles. Não tem a ver com qualidade mas sim com montagem do puzzle."