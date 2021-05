A explicação para a chamada de pote e o seu posicionamento: «Estão lá quatro mas nenhum igual»

Pedro Gonçalves, melhor marcador da Liga NOS, é a novidade na lista dos 26 convocados de Portugal para o Euro2020, adiado para 2021 pela pandemia da covid-19.





"Não o tendo visto em contexto de Seleção, tenho todas as informações necessárias do Pedro e também do Rui. Todas as informações que eu precisava, também as tenho comigo, ao contrário do que aconteceu na última convocatória, nessa entendi que não era a altura certa e também tendo em conta por tudo o que fez. Está aqui pela qualidade que tem, obviamente", disse Fernando Santos a propósito da chamada do jogador do Sporting."Pedro Gonçalves já está nesta lista, de uma forma mais forte, desde a última convocatória. Tinha feito uma boa temporada no Famalicão, mas foi um jogador que fomos analisando no Sporting. Era preciso analisá-lo em confrontos de outra ordem. Eu próprio me desloquei ao Estádio para observar. Já esteve muito próximo na última convocatória. O jogo da última noite não teve qualquer influência", continuou o selecionador nacional.Questionado sobre qual será o posicionamento de Pote, respondeu: "Acho que estão lá quatro mas nenhum igual, dos quatro todos têm características diferentes. Queria jogadores diferenciados. No Sporting jogam com 3 centrais e por isso os alas são os laterais. Se olharmos para aqui, o Jota, o Rafa, o Guedes e o Pedro não tem as mesmas características, são diferentes. Também nos médios procurámos isso. Os homens da frente também são distintos. Queríamos, sim, soluções várias. Os treinos depois dirão o resto."O internacional sub-21 em oito ocasiões, nascido em 28 de junho de 1998 (22 anos), fechou na quarta-feira o campeonato nacional com 23 golos, depois de um 'hat-trick' ao Marítimo (5-1), e foi agora chamado pela primeira vez à seleção 'AA'.