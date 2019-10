Fernando Santos sobre Rúben Semedo: «Ele soube reagir»

Da prisão para a Seleção. Foi este o percurso de Rúben Semedo num ano e meio. O internacional português teve problemas com a justiça espanhola pouco depois de se transferir do Sporting para o Villarreal, foi preso, mas acabou por conseguir regressar ao futebol de alto nível e à Seleção."Não há impossíveis? Seguramente. Acho que não é por um percalço que acontece na vida que as pessoas não têm direito a viver e a seguir o seu caminho. Ele soube reagir, soube estar, está a fazer uma prova muito boa no Olympiacos. Temos acompanhado há bastante tempo. Na última vez esteve perto da convocatória, mas por lesão não foi chamado. O que conta é o que pode dar à equipa. Seguramente já ultrapassou isso", sublinhou Fernando Santos após divulgar os convocados. Rúben Semedo esteve no Huesca quando saiu da prisão, por empréstimo do Villarreal, e na época passada jogou no Rio Ave. Esta temporada alinha no Olympiacos, onde é treinado por Pedro Martins.