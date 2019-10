Frederico Varandas e o regresso da Seleção a Alvalade: «Foram demasiados anos»

Frederico Varandas congratulou-se pelo regresso da Seleção Nacional a Alvalade para um jogo de qualificação, neste caso de apuramento para o Euro'2020, diante do Luxemburgo."Vai correr bem, de certeza, é uma honra. Foram seis anos, é demasiado tempo, e disse-o ao presidente da FPF e ao Tiago Craveiro. Quando cheguei quis aproximar o Sporting das instituições, como a FPF e a Liga. Seis anos é muito tempo. Mas muda hoje, num jogo importante para a Seleção, numa casa onde a Seleção já foi muito feliz e que produziu muitos talentos", disse o presidente do Sporting à RTP3.Numa partida em que Bruno Fernandes será titular, Varandas deixou rasgados elogios ao capitão leonino: "é um craque no Sporting e na Seleção."Aurélio Pereira, que será homenageado, também mereceu uma palavra: "é um orgulho contar com ele ainda hoje. Quando vi a data do jogo disse ao presidente da FPF que tínhamos de fazer uma homenagem."