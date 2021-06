Gareth Bale anda 'escondido' em Baku: não há jornalistas, adeptos nem campos de golfe

A seleção do País de Gales está em Baku, no Azerbaijão, o local perfeito para Gareth Bale, segundo o jornal 'As'. A equipa encontra-se alojada num hotel localizado atrás de um centro comercial, rodeado por um muro de pedra, e o avançado Gales do Real Madrid, que na última época jogou emprestado ao Tottenham, passa despercebido numa cidade onde ninguém o conhece.





Não há ninguém à porta do hotel a pedir autógrafos ou a fotografar o autocarro e a imprensa é escassa. Só a do País de Gales acompanha a equipa, que em 2016 foi semifinalista. Não há nos treinos e nas conferências de imprensa meios de comunicação social internacionais ou do Azerbaijão.Os membros da equipa de segurança têm menos trabalho do que de costume. A federação montou uma tenda junto ao relvado com tudo o que a equipa necessita para trabalhar; ao longe, conta o 'As', vê-se Bale a treinar na bicicleta antes de ir para o relvado junto com os companheiros. Na mesma tenda há uma televisão gigante e uns sofás, onde a equipa pode relaxar depois dos treinos.Os azeris não conhecem Bale e o jogador encontrou no Azerbaijão aquilo que mais reclamava: tranquilidade. Não há campos de golfe por perto mas mesmo que houvesse Bale não podia dar aso à sua paixão pelos greens, por causa das normas da seleção...