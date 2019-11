Gareth Bale: «Tenho mais entusiasmo a jogar por País de Gales do que pelo Real Madrid»

Sincero, mas talvez pouco prudente. Gareth Bale foi o futebolista que esta sexta-feira surgiu, em Baku, Azerbeijão, na conferência de imprensa da seleção do País de Gales e explicou a mudança de atitude quando está ao serviço da seleção do seu país."Definitivamente, tenho mais entusiasmo a jogar por País de Gales [do que no Real Madrid]. É como estar a jogar com os amigos no parque num domingo", confessou Gareth Bale, que esta temporada ainda só alinhou em sete partidas, tendo marcado dois golos."Na seleção falo o meu idioma e sinto-me mais confortável. Mas isso não muda o que faço em campo. Dou sempre 100% onde quer que esteja", referiu ainda.Este sábado, País de Gales defronta o Azerbeijão em jogo (17 horas) da fase de apuramento para o Euro 2020.