Gareth Bale: «Vou representar a seleção até ao dia em que deixar de jogar futebol»

Gareth Bale foi questionado no final do jogo de ontem, com a Dinamarca, se vai representar o seu país no Mundial do próximo ano, no Qatar, e o avançado galês deixou uma garantia. "Quero continuar a jogar".





Chegou a falar-se na possibilidade de o futebolista abandonar a carreira depois do Europeu, mas Bale assegura que não vai pendurar já as chuteiras. "As pessoas fazem perguntas estúpidas, mas obviamente que que adoro jogar pelo País de Gales. Vou representar a seleção até ao dia em que deixar de jogar futebol."O jogador, de 31 anos, tem 33 golos e 96 golos pela seleção galesa. "Começámos a qualificação para o Mundial há pouco tempo e queremos lá estar. Sinto que jogámos bom futebol e temos de manter a confiança em alta, de modo a garantirmos a presença no próximo Campeonato do Mundo", explicou Bale depois do jogo dos oitavos-de-final do Europeu, que a sua seleção perdeu.