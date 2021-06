Grupo C do Euro'2020 já com duas posições fechadas

O grupo C é o primeiro do Euro'2020 a ter posições já fechadas. Realizada a segunda jornada neste grupo, a Holanda garantiu não só o apuramento (à semelhança de Itália e Bélgica) como também o primeiro lugar. Em sentido inverso, a Macedónia do Norte já sabe que não vai sair do 4.º posto e, consequentemente, é a primeira seleção eliminada.





Ao início da tarde, os macedónios perderam (2-1) com a Ucrânia; no último encontro da noite, os holandeses bateram a Áustria (2-0). Uma conjugação de resultados que fez com que a Laranja Mecânica chegasse aos 6 pontos, contra os três de ucranianos e austríacos. No entanto, a formação de Frank de Boer tem vantagem no confronto direto com estas formações, que se defrontarão na derradeira ronda. Logo, mesmo que uma delas vença e a Holanda perca, esta nunca será ultrapassada.Quanto à Macedónia, ainda com zero pontos, perdeu os jogos com Ucrânia e Áustria. Assim, em caso de vitória sobre a Holanda na última jornada e eventual igualdade pontual com ucranianos ou austríacos, nunca poderá ascender sequer ao terceiro lugar, que pode dar apuramento - seguem em frente os quatro melhores terceiros.De notar que a Holanda até poderá vir a cruzar-se com Portugal nos oitavos de final. Isto porque o vencedor do grupo C vai emparelhar com o terceiro do D, E ou F. Contas, no entanto, ainda muito precoces...