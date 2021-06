Guarda-redes da Polónia e da Juventus apanhado com cigarro na boca antes do jogo com a Espanha

Wojciech Szczesny, guarda-redes da seleção da Polónia e da Juventus, foi visto com um cigarro na boca poucas horas antes do jogo com a Espanha, para o Europeu.





Segundo o jornal inglês 'The Sun', que avançou com a notícia, o jogador 'apanhado' no exterior do hotel da equipa, em Sopot, com um maço de cigarros na mão, pouco antes do voo para Sevilha, onde se realizou o jogo do Europeu.Szczesny - devidamente equipado com as cores da Polónia - tirou um cigarro e colocou-o na boca em frente aos companheiros, fora do autocarro da equipa. O jornal não explica se chegou a acendê-lo.O 'The Sun' recorda que o guarda-redes chegou a ser multado no Arsenal por ter sido apanhado duas vezes a fumar no balneário dos gunners.A Polónia, treinada por Paulo Sousa, empatou com a Espanha na segunda jornada do Grupo E.