Guia para Portugal no Euro'2020: datas, locais e adversários

Portugal ficou no grupo da morte no Euro'2020, com França, Alemanha e o vencedor do playoff da Liga A em março (Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia). Ainda assim, já há datas e locais.A Seleção Nacional A Seleção inicial inicia a campanha a 16 de junho, em Budapeste, contra o vencedor do playoff, seguindo-se Alemanha (dia 20) no Allianz Arena, em Munique, e depois França (24) novamente em Budapeste, no Puskás Arena.Recorde-se que passam aos oitavos de final os quatro melhores terceiros classificados de um total de seis grupos. Caso vença o grupo, Portugal continua a jogar na Hungria e emparelha com terceiro do A, B ou C; se for segundo defrontará o vencedor do grupo D (que tem Inglaterra) em Dublin; se ficar em terceiro enfrenta vencedor do grupo B (onde está a Bélgica).