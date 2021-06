Guia Record Euro'2020 quarta-feira nas bancas

O mais completo guia para o Euro’2020 está nas bancas a partir de quarta-feira. A revista de ‘Record’ tem 260 páginas, onde pode encontrar toda a informação sobre os craques e equipas que vão estar em prova, focando-se obviamente na Seleção Nacional. Assim, recordamos-lhe os 10 grandes momentos da história dos Campeonatos da Europa e todos os recordes de Cristiano Ronaldo.





Com o nosso guia, fique também a conhecer as cidades e os estádios que vão receber as provas ao pormenor, além de poder contar com as opiniões de quem realmente sabe: Luís Castro, Toni, Vidigal, Sá Pinto, Luís Boa Morte e Domingos Paciência. A não perder!