Heineken lança campanha especial de olho no Euro'2020

O Euro'2020 está quase a arrancar e a Heineken preparou para os adeptos de toda a Europa, incluindo Portugal, uma série de campanhas especiais para assinalar o regresso do principal torneio de futebol da Europa.





Marca lança 24 garrafas diferentes, uma com a bandeira de cada país presente no Euro'2020

Entre as ativações previstas está o lançamento de uma edição limitada de garrafas colecionáveis com um novo design temporário, nos formatos OW 25cl e 33cl, com a apresentação da bandeira de um país diferente (os 24 países presentes no Euro), mas também um novo SKU.Adicionalmente, a Heineken lançou uma campanha de vídeo que promove a rivalidade saudável e ainda disponibiliza para os adeptos de futebol um passatempo especial, no qual os fãs são desafiados a escolher o " Star of the Match " de cada uma das partidas. Os vencedores ficam habilitados a vários prémios, que vão desde bilhetes para a final em Londres a merchandising da marca.