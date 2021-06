A UEFA rejeitou o pedido do presidente da câmara de Munique, que pretendia iluminar o Allianz Arena com as cores arco-íris, símbolo da comunidade LGBT, e o ministro dos negócios estrageiros da Hungria aplaudiu a decisão.





"Graças a Deus que nos meandros do futebol europeu ainda prevalece o bom-senso e não cederam a uma provocação política. A UEFA tomou a decisão correta", explicou Peter Szijjarto.A Hungria, recorde-se, aprovou recentemente uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.