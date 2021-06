Ian Wright diz que capacidade de Ronaldo para marcar golos de livre "é um mito"

Ian Wright considerou que o talento de Cristiano Ronaldo para marcar livres é "um mito". O antigo jogador inglês, que analisou o encontro de Portugal com a Bélgica na ITV, disse que o capitão da Seleção Nacional já não evidencia a capacidade de outros tempos neste tipo de lances.





"Quantos livres destes o Ronaldo marca? Li algures que foi um em 50. É uma espécie de mito que ele os marca bem, mas nada acontece", disse o antigo avançado do Arsenal.Patrick Vieira acrescentou: "É expectável que o Courtois faça aquela defesa, se ele sofrer um golo daquela forma ficará, certamente, desiludido consigo próprio. Foi uma boa defesa do Courtois."Mas Wright voltou à carga. "Que livre foi este? O Courtois tem tempo para ver a bola. Além do mais, o Ronaldo não converte muitos livres."