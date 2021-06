Inteligência artificial aponta duas grandes candidatas a ganhar o Euro'2020

Cumpridos os encontros dos oitavos-de-final do Euro'2020, é hora de fazer novas previsões para perceber quais são as principais favoritas, agora que ficaram pelo caminho seleções como França, Alemanha ou Portugal. Foi isso mesmo que a plataforma Stats Perform fez, atualizando as suas previsões para o que falta disputar.





E desde logo a grande novidade em relação aos 'oitavos' é o facto de haver um novo candidato principal. Depois da queda da França, que tinha uma chance de 19,6% de vencer o torneio no arranque do 'mata-mata', agora é a Espanha quem comanda a tabela, com 24,2% - tinha anteriormente 12,9% -, ligeiramente à frente da Bélgica, com 23,9%. Os belgas, que afastaram Portugal, mantêm a segunda posição da atualização anterior, mas ganham na percentagem, já que tinham somente 17,9%.Segue-se a Inglaterra (18,3%) e a ainda invicta Itália (15,5%). Nos lugares da segunda metade, todos abaixo dos 10%, surgem Dinamarca (7%), Ucrânia (4,3%), Suíça (4%) e Rep. Checa (2,8%). A lista completa pode ser consultada na segunda foto acima.