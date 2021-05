Já são conhecidos os convocados da Alemanha para o Euro'2020

Joachim Löw revelou esta quarta-feira a lista de convocados da Alemanha para o Campeonato da Europa, que começa a ser disputado a partir do próximo dia 11 de junho. O selecionador, que vai deixar a equipa depois do Euro'2020, chamou 26 jogadores. Recorde-se que a Alemanha está no grupo de Portugal, com a França e a Hungria.





Mats Hummels (Borussia Dortmund) e Thomas Müller (Bayern Munique) estão de regresso. Löw deixou de contar com os dois veteranos jogadores ainda em 2018, após a deceção no Mundial'2018 e na Liga das Nações, com a seleção germânica a ser eliminada nas duas competições ainda na fase de grupos."No momento foi a decisão certa [de abdicar de Hummels e Müller], queríamos impulsionar a renovação e dar tempo de jogo aos mais jovens. Mas agora devemos recorrer a eles, sobretudo depois da grande época que fizeram", justificou Löw.Müller, avançado, de 31 anos, que não joga pela Alemanha desde 19 de novembro de 2018, num empate com os Países Baixos (2-2), na Liga das Nações, marcou 11 golos e efetuou 21 assistências para ajudar o Bayern Munique esta época a chegar ao nono título alemão consecutivo.Já Mats Hummels, defesa central, de 32 anos, que contabiliza 70 internacionalizações, regressou nos últimos dois anos ao Borussia Dortmund e ajudou a equipa a vencer a Taça da Alemanha e a qualificar-se para a Liga dos Campeões.Em contrapartida, Jérôme Boateng, que tinha igualmente sido afastado após o Mundial e a Liga das Nações, não foi chamado para o Euro'2020, competição que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho, depois de ter sido adiada por um ano devido à pandemia de covid-19.Bernd Leno, Manuel Neuer e Kevin Trapp.Mathias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger e Niklas Süle.Emre Can, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshuia Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sané, Kevin Volland e Timo Werner.