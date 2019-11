João Cancelo e Domingos Duarte convocados por Fernando Santos

Fernando Santos chamou João Cancelo (Manchester City) e Domingos Duarte (Granada) para os jogos com Lituânia e Luxemburgo, da fase de apuramento para o Euro'2020. Os dois jogadores foram convocados devido à indisponibilidade de Pepe (FC Porto) e Nélson Semedo (Barcelona).



A Seleção Nacional concentra-se esta segunda-feira à noite e inicia os trabalhos no dia seguinte, na Cidade do Futebol.

Portugal defronta a Lituânia dia 14 às 19h45 no Estádio Algarve, e o Luxemburgo fora no dia 17 às 14 horas de Portugal Continental.