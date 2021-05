João Félix e os "miúdos" Pote e Nuno Mendes: «É normal que estejam a ser cobiçados»

João Félix aplaudiu esta sexta-feira o momento de Pote e Nuno Mendes, jogadores do Sporting e seus companheiros na Seleção Nacional. Em conferência de imprensa antes do segundo treino da equipa das quinas, o jogador do At. Madrid avaliou os "miúdos" e sublinhou que é natural que estejam a ser cobiçados no mercado.





"O Pote e o Nuno Mendes estão a atravessar um grande momento, foram campeões, fizeram uma grande época e é normal que estejam a ser cobiçados por grandes clubes, mas isso não vai afetar [concentração para o Euro'2020]. Depende da pessoa. São miúdos, o Pote é mais velho do que eu, mas são miúdos impecáveis e super tranquilos", disse.Confrontado com a fotografia do Estádio da Luz que publicou esta semana nas redes sociais, o avançado não escondeu o carinho que continua a ter pelo Benfica. "Cheguei a Lisboa anteontem, passei por lá. Foi a minha primeira casa e tenho saudades e sinto um carinho especial, daí ter partilhado a foto", completou.