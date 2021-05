João Félix: «Esta Seleção tem o chip dos vencedores»

João Félix esteve esta manhã na conferência de imprensa da Seleção onde se manifestou disponível para jogar em qualquer posição, sempre com muita responsabilidade, afinal, Portugal vai defender o título no Europeu.





"Sou jogador do Atlético, estou feliz lá, mas agora estou focado na Seleção, temos uma competição importante para ganhar e claro que somos candidatos.""Tinha saudades de ser campeão, é uma sensação diferente, que todo o jogador procura. Claro que desde pequeno que sonhava chegar à Seleção e jogar um Campeonato do Mundo ou da Europa.""Um jogador na Seleção deve estar sempre motivado, mas claro que sendo campeão no nosso clube vimos logo com outra confiança. É diferente.""Sinto responsabildiade. Fomos campeões da Europa e temos de encarar este Europeu com muita responsabilidade, mas sem medo de o conquistar outra vez.""O grupo é complicado, os jogos num Campeonato da Europa acabam todos por ser difíceis. Pode ser que o jogo com a Hungria seja mais complicado do que com a Alemanha, não se sabe. Vão ser todos difíceis e estamos a trabalhar para dar uma boa resposta.""É a posição em que me sinto mais confortável a jogar, mas mudando de clube e na Seleção tenho de jogar onde a equipa precisa, dando sempre o meu melhor para ajudar o grupo.""Sinto-me confortável a jogar nos flancos, já na formação tive de nessas posições e habituei-me perfeitamente. Estou preparado para jogar em qualquer posição.""Temos de deixar o clube de fora e concentrarmo-nos na Seleção, é outro grupo. Mas esta Seleção tem esse chip dos vencedores, temos jogadores que já ganharam tudo, esse chip está em todos e isso é bom.""Todos sabem que somos uma Seleção muito forte, as outras vão desejar que estejamos de fora o mais rápido possível, mas vamos jogar à nossa maneira, jogar o nosso futebol."