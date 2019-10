João Mário: «O que está a acontecer com Bernardo Silva não tem qualquer lógica»

"Afetado, não. O Bernardo é uma excelente pessoa, conheço-o há muitos anos, desde as seleções jovens. Vi o que aconteceu, não faz sentido acusar alguém como ele de algo tão grave. Conheço-o bem, não tem nenhuma lógica o que está a acontecer com ele, mas ele é forte e sabe como funcionam as coisas nas redes sociais. Não vai ficar afetado, é forte mentalemente: ele sabe a verdade, que se tratou de uma brincadeira com um amigo", afirmou em conferência de imprensa de lançamento do Portugal-Luxemburgo agendado para sexta-feira, em Alvalade.Em causa está um tweet publicado por Bernardo Silva com a imagem em criança de Benjamin Mendy, colega de equipa e amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta "adivinhem quem é?".A FA, que dá até 9 de outubro para Bernardo Silva responder, alega que este comentário constitui uma violação agravada dos seus códigos de conduta, por "incluir referência, expressa ou implícita, à raça e/ou cor e/ou origem étnica".A situação criou polémica, com a Associação de Combate ao Racismo Kick Out a pedir para que a FA tomasse medidas e Bernardo Silva apagou quase de imediato o tweet, lamentando que não seja possível "brincar com um amigo".Na carta, enviada na quinta-feira à federação inglesa, Bernardo Silva juntou um depoimento de Mendy, em que o companheiro de equipa no Manchetser City diz não ter ficado ofendido.A FA já tinha também escrito ao Manchester City, solicitando informações ao clube.O treinador dos citizens, o espanhol Pep Guardiola, defendeu o internacional português, referindo que se tratou de "uma simples piada" entre Bernardo e Mendy, que são grandes amigos, acrescentando ser completamente errado pensar que o tweet tinha conotação racista.