Daouda Peeters é um dos jogadores que partilha o balneário com Cristiano Ronaldo na Juventus, mas é o único belga. Em declarações ao jornal espanhol 'AS', confessou que Cristiano "come sempre o mesmo", que "quer sempre ganhar", e falou sobre a forma física do português e do respeito que tem por Lukaku.





"[O Cristiano] come sempre a mesma coisa: brócolos, frango e arroz. Com litros de água, e nada de coca-cola, claro", começou por dizer Peeters, em tom de brincadeira."É alguém que quer ganhar sempre em tudo. Mesmo quando se cruzou comigo, apesar de não me conhecer muito bem naquele momento, conseguiu tirar o maior partido de mim. É alguém que faz crescer os jogadores jovens, faz-te sentir envolvido. Acredito que é uma característica muito boa".O jogador belga admite ter ficado surpreendido com a capacidade física do português: "Fui ao ginásio algumas vezes, e o Cristiano estava lá. Fiquei impressionado, tem o corpo perfeito para ser jogador de futebol. Embora eu também seja bastante desenvolvido, nesse dia pensei: 'Ainda há trabalho para fazer'. Ele faz isto há muitos anos".Peeters terminou a elogiar a personalidade do capitão da equipa das quinas, sublinhando o respeito que Ronaldo tem por Lukaku: "O Ronaldo é uma pessoa muito simpática, não é nada arrogante. Ao mesmo tempo, consegue levar o futebol muito a sério. No autocarro não fala de quase nada. Às vezes menciona jogadores belgas, tem muito respeito por Lukaku. Penso que estará muito motivado para vencer a Bélgica, como sempre", rematou.Portugal e Bélgica têm encontro marcado para os oitavos de final do Euro'2020, este domingo, dia 27, pelas 20h, partida que já está a ser preparada pela Seleção Nacional.