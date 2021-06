Jornal polaco deixa duras críticas a Paulo Sousa: «Um completo fracasso»

A derrota da Polónia com a Eslováquia, no jogo que marcou a estreia da equipa treinada por Paulo Sousa no Europeu, mereceu um rol de críticas na Polónia. O jornal 'Przeglad Sportowi' não poupou Lewandowski, a estrela da seleção, Szczesny, o guarda-redes, nem Paulo Sousa.





"O nome de Lewandowski é o 7.º mais popular na Polónia e depois do que aconteceu em São Petersburgo, é difícil não perguntar se fez o mais correto ao entrar em campo. Claro, não podia contar com bons passes dos seus companheiros, mas mesmo depois de ter alcançado a bola duas vezes, não fez as opções certas", escreveu o jornal 'Przeglad Sportowi', que deu nota 3 (de 0 a 10) ao avançado do Bayern Munique.O guarda-redes Wojciech Szczesny também não escapou. "O primeiro golo é um erro defensivo do Bereszinsky e do Glik, mas o guarda-redes da Juve vai ficar para a história como o primeiro futebolista polaco a fazer um autogolo no Europeu, algo lamentável e contraproducente."O mesmo jornal deixou também críticas a Paulo Sousa "Surpreendeu desde o início com o seu método de trabalho. Em março estava justificado: tinha de conhecer a equipa. Se tivesse seguido esta ideia num clube, trabalhando os jogadores durante semanas e meses, provavelmente teria tido possibilidades de êxito. Mas resultou num completo fracasso agora e em S. Petersburgo aconteceu uma derrota muito lógica."