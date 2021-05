Kudela recorre da suspensão de 10 jogos para o TAS

O futebolista checo Ondrej Kudela, suspenso por 10 jogos por "comportamento racista", vai recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), anunciaram os advogados do jogador do Slavia de Praga.

"De acordo com o nosso cliente, decidimos pedir os motivos da decisão recorrida, o que é condição para iniciar um processo de arbitragem internacional desportiva", refere o comunicado de René Cienciala, advogado de Kudela.

A UEFA recusou na quarta-feira o recurso do castigo imposto ao jogador, suspenso por comportamento racista, pelo que Kudela não vai poder jogar no Euro2020 ao serviço da seleção da República Checa.

Segundo o Comité Disciplinar do organismo que tutela o futebol europeu, "a decisão tomada em 14 de abril" na primeira instância vai manter-se, deixando o defesa de fora de 10 jogos europeus, "por clube e seleção".

O melhor defesa do ano na liga checa, segundo a eleição de segunda-feira, foi condenado por ter sussurrado um insulto racista ao médio finlandês do Rangers Glen Kamara, quando o Slavia eliminou os escoceses da Liga Europa.

Kamara, que foi suspenso por três jogos por agredir o defesa, de 34 anos, no túnel de acesso ao relvado, após o jogo, denunciou o caso, que se tornou político na República Checa, com o chefe de gabinete do presidente a criticar a UEFA.

Kudela perdeu dois jogos com o Arsenal, nos quartos de final da Liga Europa, e vai falhar o Euro2020, em que os checos medem forças com Inglaterra, Escócia e Croácia na fase de grupos.