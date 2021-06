Dejan Kulusevski está infetado com covid-19 e será a principal baixa da seleção sueca para a primeira partida do Euro'2020, frente à Espanha, dia 14, às 20 horas. A informação foi adiantada no site oficial pela Federação Sueca, que revelou que o jogador ficou em Estocolmo, não viajando com a equipa para Gotemburgo, depois de ter mostrado sinais de uma constipação. O teste à covid-19 acabou por dar positivo.





"É triste para nós, mas acima de tudo para o próprio Dejan. Não convocaremos nenhum jogador para o substituir, mas esperamos que possa voltar à equipa após a partida contra a Espanha", disse o selecionador, Janne Andersson.