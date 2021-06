Laudrup critica UEFA por ter retomado o jogo da Dinamarca: «Jogar depois de semelhante susto?»

Michael Laudrup, antigo jogador dinamarquês que passou por clubes como Real Madrid, Barcelona, Juventus e Ajax, deixou duras críticas à UEFA por ter retomado o jogo da Dinamarca com a Finlândia ontem à tarde depois do sucedido com Christian Eriksen.





"Quando acontecem estas coisas, o jogador está na agonia das emoções e não tem uma visão geral para tomar decisões importantes. Deve haver alguém que diga 'agora vamos fazer isto ou agora paramos por aqui'", explicou o antigo futebolista em declarações à TV3, canal onde comenta o Europeu.A UEFA deu às equipas a opção de retomar o jogo ou reagendá-lo para hoje, ao meio-dia. Os jogadores decidiram continuar, mas Laudrup diz que é "irrazoável" colocar essa decisão na mão dos futebolistas. "Dão-lhes uma opção que não é opção. Jogar depois de semelhante susto ou jogar amanhã às 12? Sinto muito, mas isto não é uma eleição. Não se pode tomar uma decisão tão próximo de um momento emocional tão grande. A UEFA devia ter dito 'claro que não jogaremos esta noite'. Penso que esteve mal nisso. É incrível que os jogadores tenham apoiado essa opção com os sentimentos e as emoções que estavam a viver naquele momento."