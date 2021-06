Luis Enrique chama Brais Méndez para o lugar de Busquets na seleção espanhola

Luis Enrique não perdeu tempo para recompor o grupo de trabalho da Espanha antes do arranque para o Europeu de 2020, que arranca no próximo dia 11 de junho. Após o teste positivo à Covid-19 de Sergio Busquets, o selecionador espanhol viu-se obrigado a riscar o médio-defensivo do Barcelona da convocatória, chamando para ocupar o seu lugar Brais Méndez, do Celta de Vigo.





Recorde-se que já esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol informou que os 26 convocados por Fernando Santos para o Euro'2020. Os testes vieram a propósito do encontro particular entre as duas seleções em Madrid, dois dias antes de Sergio Busquets testar positivo à Covid-19.