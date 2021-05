Luís Enrique e a ausência de Sergio Ramos: «Pedi-lhe para ser egoísta»

Luis Enrique anunciou esta segunda-feira a convocatória da seleção espanhola para o Euro'2020 com uma ausência de peso: Sergio Ramos.





"Não pode competir nem treinar com o grupo. Não foi nada fácil. Falei com ele ontem e foi difícil e duro, pois é um grande profissional e ajuda muito a seleção e pode fazê-lo no futuro, mas procura o bem do grupo. Recomendei-lhe que fosse egoísta e que se recuperasse bem", afirmou o selecionador.E prosseguiu: "Foi uma decisão muito ponderada. Conversámos ao intervalo da partida em Valdebebas, mas a conversa fica em privado. Não é fácil transmitir-lhe algo que não é positivo. O meu reconhecimento sempre foi claro, mas baseio-me em princípios que eu considero que sejam os melhores para a seleção".Recorde-se que uma das novidades na convocatória de Luis Enrique, para a posição de Sergio Ramos, foi Aymeric Laporte, central do Manchester City, francês mas naturalizado espanhol: "Valorizámos a sua convocatória desde o momento em que soubemos que estava disponível. Gostaria muito que não relacionassem a ausência de Ramos com a chamada de outros jogadores. Gostaria muito que ele estivesse connosco, e apesar de ser possível que recupere, é pouco provável que venha a poder competir de imediato. Dos Jogos Olímpicos não falo porque é algo que não me compete", rematou Luís Enrique.