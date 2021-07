Luis Enrique: «É preciso ensinar os mais pequenos a não chorar nas derrotas»

Na habitual conferência de imprensa depois da partida entre Espanha e Itália a contar para as meias-finais do Euro'2020, que acabaria com vitória italiana nos penáltis (4-2, depois do empate a um golo no tempo regulamentar), Luis Enrique falou sobre a campanha da seleção espanhola na competição e destacou a boa exibição dos seus jogadores. Mas o que não escapou aos mais atentos, foi a mensagem que o treinador de 51 anos deixou às gerações mais jovens, frisando que é preciso "aprender a digerir as derrotas sem chorar".





"Estou cansado de ver torneios de infantis em que choram no final. Não sei porque choram. É preciso começar a digerir as derrotas, felicitar o rival, e ensinar aos mais pequenos que não é preciso chorar. É preciso levantar e felicitar aquele que venceu", frisou.Recorde-se que a Itália, que bateu os espanhóis, vai defrontar a Inglaterra na final do Euro'2020 no próximo domingo, dia 11, depois dos 'três leões' terem vencido a Dinamarca ( 2-1 após prolongamento ) na outra meia-final da prova.