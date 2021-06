Luis Enrique explica 'como tudo aconteceu' com Espanha: «Quando o vírus entra na bolha...»

A Espanha já teve de lidar com casos positivos de covid-19 - Sergio Busquets e Diego Llorente (já negativo) - e o selecionador Luis Enrique admitiu esta quinta-feira que a situação não está a ser fácil.





"Hoje cumprimos o 11.º dia de concentração e vou explicar-vos como tudo aconteceu", disse o técnico, aos jornalistas."Cumprimos todos os protocolos estabelecidos, fomos até além do que nos impõe a UEFA. A concentração iniciou-se com o entusiasmo natural de irmos ao Europeu, com uma grande atitude por parte dos jogadores. A convivência está a ser perfeita. A concentração muda no entanto com o primeiro positivo, algo que nos apanha de surpresa. Porque estávamos há 7 dias em bolha, a cumprir todos os protocolos (testes antigénios, distâncias...). Tudo vem abaixo a partir de domingo e começas a colocar em dúvida muitas coisas", acrescentou Luis Enrique."Começámos a treinar de forma individual, com a complexidade que daí advém. A atitude dos jogadores é digna de elogio, em todos os clubes houve casos de covid e já tinham lidado com a situação. Nós não íamos ser exceção, certamente haverá mais uma equipa no Europeu com casos positivos. Quando o vírus entra na bolha a situação torna-se muito difícil de gerir. O segundo caso parece ser um falso positivo", continuou o treinador.Luis Enrique fez votos para que "mais ninguém se contagie". "Como treinadores temos de colocar na balança o facto de termos de fortalecer o protocolo, bem como a necessidade de termos os jogadores no seu melhor estado físico e anímico. Quando estamos dependentes de testes e de antigénios, a incerteza está presente e isso gera desassossego. Estamos a conseguir estabilizar as coisas", explicou, adiantando que espera contar com Busquets. "Vai estar connosco. Está assintomático e encontra-se bem."