Luka Modric diz há "arrogância" nos ingleses e explica a quem se refere

Inglaterra e Croácia defrontam-se amanhã no Europeu e na véspera do encontro Luka Modric, jogador da formação croata, constatou que há alguma "arrogância" do lado dos ingleses.





"Essa arrogância não está tanto relacionada com os jogadores, mas com as pessoas que estão à sua volta, alguns jornalistas e comentadores", contou o médio do Real Madrid.Modric vai encontrar Mason Mount, jovem jogador inglês que já disse ser fã do jogo do croata. "Desejei-lhe boa sorte após o jogo entre o Real Madrid e o Chelsea na Liga dos Campeões. Esta época mostrou que tem um grande futuro pela frente. Se continuar assim, será importante para a seleção inglesa", disse Modric sobre o jogador do Chelsea.